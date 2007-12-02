Стерлинг – 12-й в голосовании на «Золотой мяч». Фирмино – 17-й, тер Стеген – 24-й, Бензема – 26-й

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Журнал France Football представил часть рейтинга голосования за «Золотой мяч»-2019.

На данный момент известно расположение игроков с 11-е по 30-е места. 

Всего в списке – 30 номинантов. Некоторые места поделены между несколькими игроками, набравшими одинаковое количество голосов.

11. Френки де Йонг («Барселона»/Голландия)

12. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»/Англия)

13. Эден Азар («Реал»/Бельгия)

14. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»/Бельгия)

15. Маттейс де Лигт («Ювентус»/Голландия)

16. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»/Аргентина)

17. Роберто Фирмино («Ливерпуль»/Бразилия)

18. Антуан Гризманн («Барселона»/Франция)

19. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»/Англия)

20. Душан Тадич («Аякс»/Сербия)

20. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»/Габон)

22. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»/Южная Корея)

23. Уго Льорис («Тоттенхэм»/Франция)

24. Калиду Кулибали («Наполи»/Сенегал)

24. Марк-Андре тер Стеген («Барселона»/Германия)

26. Карим Бензема («Реал»/Франция)

26. Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль»/Голландия)

28. Донни ван де Бек («Аякс»/Голландия)

28. Маркиньос («ПСЖ»/Бразилия)

28. Жоау Феликс («Атлетико»/Португалия). 

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