Sports.ru и Tribuna Digital открывают вакансию контент-маркетолога

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания в России и СНГ. Наша месячная русскоязычная аудитория уже превышает 20 миллионов пользователей на разных платформах: десктопе, мобильном сайте, в приложениях и многочисленных социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook, Telegram, Яндекс.Дзен).
Чтобы расти еще эффективнее и быстрее, мы открываем вакансию контент-маркетолога.
В ваши задачи будет входить:
– Работа со спецпроектами: от проработки брифа до аналитического сопровождения;
– Работа с рекламными платформами соцсетей: Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте, MyTarget и другие;
– Работа с социальными сетями: аналитика контента и привлечение новой аудитории во всех средах, изучение новых платформ.
От вас:
– Интерес к работе с социальными сетями и новыми медиа;
– Знание английского, достаточное для деловой переписки. Хороший русский язык. Умение писать простые и понятные тексты;
– Коммуникативные навыки, желание расти и развиваться, решать нестандартные задачи и чувствовать свой вклад в результат;
– Любовь к спорту.
Станет дополнительным плюсом:
– Опыт работы в интернет-маркетинге / SMM.
Для вас:
Работа в команде с опытными профессионалами, обучение на интересных и амбициозных задачах, перспективы роста;
Индивидуальный график работы;
Офис в 5 минутах ходьбы от метро Новокузнецкая.
Резюме и рассказ о себе присылайте на jobs@sports.ru с темой «Контент-маркетолог».
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