Sports.ru и Tribuna Digital открывают вакансию контент-маркетолога

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания в России и СНГ. Наша месячная русскоязычная аудитория уже превышает 20 миллионов пользователей на разных платформах: десктопе, мобильном сайте, в приложениях и многочисленных социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook, Telegram, Яндекс.Дзен).



Чтобы расти еще эффективнее и быстрее, мы открываем вакансию контент-маркетолога.

В ваши задачи будет входить:

– Работа со спецпроектами: от проработки брифа до аналитического сопровождения;

– Работа с рекламными платформами соцсетей: Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте, MyTarget и другие;

– Работа с социальными сетями: аналитика контента и привлечение новой аудитории во всех средах, изучение новых платформ.

От вас:

– Интерес к работе с социальными сетями и новыми медиа;

– Знание английского, достаточное для деловой переписки. Хороший русский язык. Умение писать простые и понятные тексты;

– Коммуникативные навыки, желание расти и развиваться, решать нестандартные задачи и чувствовать свой вклад в результат;

– Любовь к спорту.

Станет дополнительным плюсом:

– Опыт работы в интернет-маркетинге / SMM.

Для вас:

Работа в команде с опытными профессионалами, обучение на интересных и амбициозных задачах, перспективы роста;

Индивидуальный график работы;

Офис в 5 минутах ходьбы от метро Новокузнецкая.

Резюме и рассказ о себе присылайте на jobs@sports.ru с темой «Контент-маркетолог».