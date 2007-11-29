Сергей Семак: «Примерно понимаем, как играет «Спартак» Тедеско. Гораздо строже в обороне»

Главный тренер Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу против .

– Для нас самое важное – восстановить силы после непростого матча Лиги чемпионов, отдохнуть физически и эмоционально, чтобы сыграть еще один очень сложный и тяжелый для нас матч. Ну и, понятно, долечить или залечить те повреждения, что есть у наших игроков.

– Если говорить о травмированных, то чье состояние вызывает наибольшую тревогу?

– Наибольшую – состояние Жиркова на данном этапе. Есть еще несколько игроков, которые долечивают или залечивают свои травмы. В этом плане есть над чем подумать. К сожалению, возможны изменения.

– Принципиальность этого матча очевидна. Нет ли опасений, что эмоции могут выйти на первый план и игра потеряет стройность?

– Сложно предположить. Эмоций эмоциями, игра игрой. Матчи по-разному складываются. Это зависит от многих факторов – в каком ключе начинается игра, насколько много борьбы. Предположить, как сложится именно этот матч, достаточно сложно.

– У «Спартака» новый главный тренер, под руководством которого они провели шесть матчей. Есть ли понимание его концепции и стиля?

– Конечно, мы смотрели и анализировали последние матчи с участием «Спартака», все игры под руководством нового главного тренера. Примерно понимаем, как сейчас играет «Спартак». Стали играть гораздо строже в обороне. Много матчей, за исключением одного или полутора, где играли в пять защитников или три центральных – по-разному можно говорить. Изменения есть – команда стала строже и организованнее в обороне, пытается использовать самые сильные качества своих футболистов. Ну, а что будет дальше...

Как сказал сам Доменико, все построения носят временный характер, уже после большой паузы увидим то, что он хочет видеть. Может быть, добавит каких-то игроков или встроит тех, кто есть, в другую систему. Но об этом можно только догадываться. Важнее сейчас то, насколько мы будем готовы к этому матчу.

– Может быть, хорошо, что игра против «Спартака» будет сейчас, а не после паузы, когда у них все будет не временно, а постоянно?

– Матч против «Урала» «Спартак» провел очень уверенно и по качеству игры, и по количеству созданных моментов. Очень сложно предположить, когда и с кем лучше играть. Это не является ни плюсом, ни минусом, – сказал Семак.