Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги жеребьевки Евро-2020.
– Финляндия, а не Уэльс – насколько это хорошо для нас?
– Точный ответ я дам тогда, когда обе команды мы проштудируем. Понятно, что у нас есть не самый положительный опыт игры с Уэльсом, но сейчас я точно не могу сказать.
Финляндия достаточно качественно играла и, можно сказать, легко попала на Евро. Это тоже о многом говорит. Много футболистов играет за рубежом, так что есть над чем подумать.
– В ваше игровое время вы побеждали Финляндию, сейчас другая ситуация?
– Думаю, что ситуация меняется, вы это сами прекрасно знаете. Ответ сам напрашивается.
– Два матча дома и решающий, возможно, матч с Данией в Копенгагене. Насколько это хорошо или плохо?
– Если сам готов к большому турниру, то это большой плюс. Но последний матч в Копенгагене не играет нам в плюс. Но надо играть.
– Вы оптимистично или с опаской смотрите на эту группу?
– Смотрю по-рабочему. Пока точно не изучим соперников, ни о чем говорить нельзя. Понятно, бельгийцев мы знаем, – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».