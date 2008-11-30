😱«Ман Сити» упустил победу над «Ньюкаслом» (2:2) и отстает от «Ливерпуля» на 8 очков

В 14-м туре АПЛ «Манчестер Сити» поделил очки с (2:2) на выезде, пропустив гол от Джонджо Шелви на 88-й минуте.

Команда тренера , выиграла лишь один из последних пяти матчей и, набрав 29 очков, занимает второе место в таблице.

«Ливерпуль» опережает на 8 очков и может оторваться на 11 баллов, если сегодня дома выиграет у «Брайтона».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Манчестер Сити».

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

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