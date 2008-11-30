😱«Ман Сити» упустил победу над «Ньюкаслом» (2:2) и отстает от «Ливерпуля» на 8 очков

Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

В 14-м туре АПЛ «Манчестер Сити» поделил очки с «Ньюкаслом» (2:2) на выезде, пропустив гол от Джонджо Шелви на 88-й минуте.

Команда тренера Пепа Гвардиолы, выиграла лишь один из последних пяти матчей и, набрав 29 очков, занимает второе место в таблице.

«Ливерпуль» опережает «Ман Сити» на 8 очков и может оторваться на 11 баллов, если сегодня дома выиграет у «Брайтона».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Манчестер Сити».

Ньюкасл – Манчестер Сити 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
30 ноября, 15.30, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 22 Стерлинг, 1:1 – 25 Виллемс, 1:2 – 82 де Брюйне, 2:2 – 88 Шелви.
НьюкаслДубравка, Кларк, Манкильо, Дамметт, Фернандес, Альмирон, Хэйден, Шелви, Сен-Максимен (Атсу, 80), Виллемс, Жоэлинтон (Гэйл, 69).
Манчестер СитиЭдерсон, Стоунз, Менди, Уокер, Фернандиньо, де Брюйне, Сильва (Фоден, 70), Марез (Бернарду Силва, 69), Гюндоган, Стерлинг, Габриэл Жезус (Родри Эрнандес, 84).
Предупреждения:
Гюндоган (24), Фернандиньо (53), Манкильо (73).

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