«Реал» лидирует в Ла Лиге. Серия без поражений во всех турнирах – 8 матчей

Теги Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Алавес Футбол

В 15-м туре Ла Лиги «Реал» на выезде победил «Алавес» (2:1).

Команда тренера Зинедина Зидана набрала 31 очко и лидирует в чемпионате Испании. У «Барселоны» на 3 балла меньше и матч в запасе – с «Атлетико».

«Реал» не проигрывает восемь матчей подряд во всех турнирах, одержав шесть побед и дважды сыграв вничью.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Реал».

Алавес – Реал Мадрид 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
30 ноября, 15.00, «Мендисорроса»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 52 Рамос, 1:1 – 65, пенальти Лукас Перес, 1:2 – 69 Карвахаль.
АлавесПачеко, Химо Наварро, Агиррегабириа, Лагуардиа, Дуарте, Пина (Пере Понс, 76), Алеиш Видаль, Вакасо (Ману Гарсия, 82), Риоха (Берк, 60), Хоселу, Лукас Перес.
Реал МадридАреоля, Милитао, Рамос, Марсело, Карвахаль, Каземиро, Кроос, Иско (Менди, 90), Модрич (Вальверде, 80), Бэйл (Родриго, 67), Бензема.
Предупреждения:
Алеиш Видаль (7), Модрич (32), Пина (45), Рамос (63), Лукас Перес (67), Дуарте (79), Милитао (80).

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья