«Реал» лидирует в Ла Лиге. Серия без поражений во всех турнирах – 8 матчей

В 15-м туре Ла Лиги на выезде победил «Алавес» (2:1).

Команда тренера набрала 31 очко и лидирует в чемпионате Испании. У «Барселоны» на 3 балла меньше и матч в запасе – с «Атлетико».

«Реал» не проигрывает восемь матчей подряд во всех турнирах, одержав шесть побед и дважды сыграв вничью.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Алавес» – .

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги