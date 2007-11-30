«Реал» лидирует в Ла Лиге. Серия без поражений во всех турнирах – 8 матчей

В 15-м туре Ла Лиги «Реал» на выезде победил «Алавес» (2:1).
Команда тренера Зинедина Зидана набрала 31 очко и лидирует в чемпионате Испании. У «Барселоны» на 3 балла меньше и матч в запасе – с «Атлетико».
«Реал» не проигрывает восемь матчей подряд во всех турнирах, одержав шесть побед и дважды сыграв вничью.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Реал».
- Дата проведения
- 30 ноября, 15.00, «Мендисорроса»
- Голы:
- 0:1 – 52 Рамос, 1:1 – 65, пенальти Лукас Перес, 1:2 – 69 Карвахаль.
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Алавес –
Пачеко, Химо Наварро, Агиррегабириа, Лагуардиа, Дуарте, Пина (Пере Понс, 76), Алеиш Видаль, Вакасо (Ману Гарсия, 82), Риоха (Берк, 60), Хоселу, Лукас Перес.
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Реал Мадрид –
Ареоля, Милитао, Рамос, Марсело, Карвахаль, Каземиро, Кроос, Иско (Менди, 90), Модрич (Вальверде, 80), Бэйл (Родриго, 67), Бензема.
- Предупреждения:
- Алеиш Видаль (7), Модрич (32), Пина (45), Рамос (63), Лукас Перес (67), Дуарте (79), Милитао (80).