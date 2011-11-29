Катар готов отказаться от поставки французской военной техники на 2 млрд евро из-за дела против президента «ПСЖ»

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани может разорвать сотрудничество c французской компанией Nexter, занимающейся производством военной техники, из-за дела против президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи.

В отношении 46-летнего Аль-Хелайфи, который является приближенным Аль Тани, в мае этого года было начато расследование по подозрению в коррупции.

По этой причине катарский эмир готов расторгнуть с Nexter контракт на два миллиарда евро, в рамках которого в Катар должны были поставить 490 единиц военной техники.

Сообщается, что Аль Тани уже поручил министру обороны Катара найти другого поставщика.

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в понедельник прибыла в Катар, чтобы встретиться с местными властями и постараться найти решение.