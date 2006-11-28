Семак о 2:0 с «Лионом»: «Радуюсь, что у нас такая команда. Остаемся в борьбе за плей-офф»

Главный тренер Сергей Семак прокомментировал итоги матча с «Лионом» (2:0) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Рады, что победили, остаемся в борьбе за выход в плей-офф. Первый тайм был лучше, в начале второго сели низко. Хорошо, что забили, матч заканчивался спокойнее. Другого хода игры было сложно ожидать.

– Что подумали, когда увидели состав ? Пять защитников, или предполагали, что кто-то из центральных защитников выдвинется?

– Думали, что будет либо три, либо Денайер выдвинется выше. Гарсия достаточно редко использует трех центральных защитников, а из них только Денайер мог сыграть выше. Неожиданно не оказалось в заявке Террье, хотя мы думали, что он сыграет. Достаточно непривычное сочетание.

– Часто бывает, что «Зенит» при устраивающем счете начинает играть гораздо глубже. Сегодня было то же самое. Даже по владению «Зенит» в первом тайме выиграл 55% на 45, а после перерыва инициатива уже была у «Лиона». Но до перерыва «Зенит» играл хорошо, почему нельзя было продолжать так же играть и после перерыва?

– Конечно, это не наша инициатива, «Лион» стал активнее. Мы теряли много мячей, не могли выйти, наша оборона не поднималась. Дальше «Лион» стал менее активен, у нас появились моменты с контролем мяча, острота у чужих ворот.

Мы не хотим играть низко, но соперник заставляет.

– Дзюба снова практически решил матч. По утрам вы радуетесь, что у вас есть такой игрок?

– Радуюсь, что у нас есть такая команда. Один в поле не воин, есть такая пословица. Артем сыграл замечательно, так же, как и другие. Конечно, рад каждому игроку, кто есть у нас.

– Были сомнения по поводу схемы? Если бы был Депай, снова сыграли бы в три центральных защитника?

– Не хотели играть в три. Отталкиваемся от состояния игроков, на эту игру не было желания играть в три.

– Когда у Дзюбы порвалась футболка, показалась наклейка с его изображением. Что это за акция? У вас есть такая наклейка?

– Нет, у меня такой наклейки нет. Что надевать под футболку – дело каждого футболиста.

– У Кержакова может серьезно измениться карьерный статус в ближайшие месяцы, если все пройдет хорошо?

– Он сыграл хорошо. Он играет в одной из лучших команд РПЛ – выше уже некуда. Что касается сборной – это решение тренера сборной. Своей карьерой и трудом Кержаков заслужил место в стартовом составе и качество игры, показанной сегодня.

– Насколько оправдана карточка Ракицкого? Теперь он не сыграет с «Бенфикой».

– Да, Далер тоже не сыграет. Это большие потери. Думаю, можно было обойтись без карточки. Все карточки Ракицкого в Лиге чемпионов – негрубые, необязательные. К сожалению, будем готовиться без ребят к последнему матчу, – сказал Семак.

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