Дзюба забил 8-й гол в ЛЧ за карьеру и повторил российский рекорд Тихонова

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в игре группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона» (1:0, перерыв).

Форвард забил на 42-й минуте после навеса защитника Дугласа Сантоса. Это 8-й гол Дзюбы в Лиге чемпионов за карьеру. Он догнал экс-игрока «Спартака» Андрея Тихонова, который был самым результативным российским игроком в турнире.

Этот мяч стал для Дзюбы 2-м в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Ранее он забил в ворота «Бенфики» (3:1).

Следить за ходом игры между «Зенитом» и «Лионом» можно в прямом эфире на Sports.ru. Также на сайте доступна текстовая трансляция матча. 

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