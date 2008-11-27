Нападающий Артем Дзюба открыл счет в игре группового этапа Лиги чемпионов против (1:0, перерыв).

Форвард забил на 42-й минуте после навеса защитника Дугласа Сантоса. Это 8-й гол Дзюбы в Лиге чемпионов за карьеру. Он догнал экс-игрока «Спартака» Андрея Тихонова, который был самым результативным российским игроком в турнире.

Этот мяч стал для Дзюбы 2-м в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Ранее он забил в ворота «Бенфики» (3:1).

Следить за ходом игры между «Зенитом» и «Лионом» можно в прямом эфире на Sports.ru. Также на сайте доступна текстовая трансляция матча.

– Это была фартовая рванина!



Так Дзюба наказал «Лион» за испорченную майку 💪https://t.co/ULtztqtYXH#ЗенитЛион pic.twitter.com/pLibX1dE9n — Матч ТВ (@MatchTV) November 27, 2019

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