Президент WADA: «Санкции в отношении России вряд ли коснутся Евро и финала ЛЧ»

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Новый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что Россия сможет провести Евро-2020 и финал Лиги чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге. 

– Рекомендации комитета по соответствию WADA включают отстранение России от главных спортивных событий, к которым относятся Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Европейские игры и чемпионаты мира.

Таким образом, санкции вряд ли коснутся проведения матчей чемпионата Европы и финала Лиги чемпионов.

- Так россияне сохранят право на Евро-2020? Четыре матча должны пройти в Санкт-Петербурге.

– Это все еще будет решаться, но, вероятно, да. Говорят о санкциях в контексте чемпионатов мира, – сказал Банька.

Решение о санкциях в отношении российского спорта будет вынесено исполкомом WADA 9 декабря.

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