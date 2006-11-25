Антуан Гризманн: «Наши взаимоотношения с Месси и Суаресом со временем только улучшатся. Мы уже вместе поужинали»

Форвард «Барселоны» рассказал об адаптации в команде.

«Я довольно стеснительный и не очень хорошо общаюсь с людьми.

Я не из тех людей, которые начинают беседу. Но мы с Месси и Суаресом постепенно узнаем друг друга, мы уже вместе поужинали. Наши взаимоотношения со временем только улучшатся. Понятно, что вскоре будем чувствовать себя на поле более комфортно.

Что касается Месси – мы не увидим такого футболиста в ближайшие 40 лет. То, что он делает, невероятно. Очень приятно наблюдать, как он играет», – сказал Гризманн.

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