Доменико Тедеско: «Спартаку» есть куда расти. Игрой Зобнина я доволен»

Главный тренер Доменико Тедеско подвел итоги матча 17-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0).

— В первом тайме у нас поначалу были проблемы: высоко прессинговал и много владел мячом. Но потом мы наладили игру в атаке, стали создавать много шансов.

Думаю, у нас было 7–8 по-настоящему голевых моментов. Нужно было реализовывать хотя бы один и выигрывать.

А еще мне не понравилось, что хозяевам удавались острые контратаки. В прошлых матчах мы выглядели в этом аспекте лучше.

— Вы довольны Зобниным в роли латераля? Для него это временная позиция?

— На данный момент у нас все «временное», потому что мы всего несколько недель в команде.

О чем-то постоянном можно будет говорить после сборов. А игрой Романа я доволен. Сегодня он проделал большую работу, имел несколько хороших шансов.

— В целом вам нравится, как команда при вас прибавляет?

— Конечно, нам есть куда расти. Сегодня были отрезки, когда мы сбавляли темп.

А что касается моей работы, то со стороны виднее, как «Спартак» изменился с моим приходом. Мне об этом говорить некорректно, – сказал Тедеско.

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