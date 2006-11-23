«Ростов» не побеждает в РПЛ месяц

«Ростов» проиграл (1:2) в матче 17-го тура РПЛ.

Команда Валерия Карпина не выигрывает в чемпионате России с 26 октября, когда победила «Сочи» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.

Ранее проиграл «Тамбову» (1:2) и сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2).

Стоит отметить, что из последних 6 матчей «Ростов» выиграл только один. Ранее команда проиграла «Зениту» (1:6), а также «Спартаку» (1:2) в 1/8 финала Олимп Кубка России.

В следующем туре «Ростов» дома сыграет против «Урала». Матч состоится 30 ноября и начнется в 16:30.

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