«ПСЖ» готовит для Мбаппе контракт на 5 лет с зарплатой 30 млн евро в год

«ПСЖ» ведет переговоры с нападающим о продлении срока контракта, утверждает журналист Николо Скира.

Парижский клуб готовит для 20-летнего игрока новое соглашение сроком на 5 лет, при этом предлагаемая зарплата составит 30 млн евро плюс бонусы.

Мбаппе интересен «Реалу», однако президент Нассер Аль-Хелайфи не хочет продавать француза и в ближайшее время встретится с его агентом.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 11 матчей во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 3 голевых передачи.