Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Бордо», «Марсель» против «Тулузы»

В стартовом матче 14-го тура Лиги 1 «ПСЖ» победил «Лилль» (2:0). В субботу «Лион» обыграл «Ниццу» (2:1).
В воскресенье «Бордо» принимает «Монако» российского хавбека Александра Головина.
Чемпионат Франции
14-й тур
- Дата проведения
- 24 ноября, 17.00, «Матмют Атлантик»
-
Бордо –
Костиль, Кватенг, Бенито, Пабло, Тчуамени, Жонатан Кафу, Башич, Калу, Маджа, Хван Ый Чжо, де Превиль.
-
Монако –
Лекомт, Марипан, Жемерсон, Бадиашиле, Хенрихс, Головин, Бакайоко, Жил Диаш, Желсон Мартинш, Слимани, Бен-Йеддер.
- Дата проведения
- 24 ноября, 19.00, «Жоффруа-Гишар»
- Дата проведения
- 24 ноября, 23.00, «Стадиум де Тулуз»
- Дата проведения
- 22 ноября, 22.45, «Парк де Пренс»
-
ПСЖ –
Навас, Менье (Дагба, 65), Тиаго Силва, Кимпембе, Бернат, Гуйе, Маркиньос, Дракслер, Ди Мария, Икарди (Кавани, 78), Неймар (Мбаппе, 65).
-
Лилль –
Меньян, Челик, Тиагу Джало, Фонте, Габриэл, Рейнилду, Андре (Языджи, 78), Сумаре, Шека (Саншеш, 61), Иконе (Реми, 70), Луис Араужо.
- Дата проведения
- 23 ноября, 19.30, «Групама Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 10 Рен-Аделаид, 2:0 – 28, пенальти Дембеле, 2:1 – 78 Дольберг.
-
Лион –
Антони Лопеш, Дюбуа, Андерсен, Денайер, Марсал, Тиаго Мендес, Тузар, Траоре (Корне, 71), Терье (Рафаэл, 79), Рен-Аделаид (Коне, 37), Дембеле.
-
Ницца –
Бенитес, Бюрне, Эрей (Сарр, 46), Данте, Нсоки, Будауи (Лусамба, 79), Сипрьен, Ле-Мелу, Ганаго (Маолида, 61), Унас, Дольберг.
- Предупреждения:
- Рен-Аделаид (33), Данте (56), Бюрне (65), Унас (90), Тиаго Мендес (90).
- Дата проведения
- 23 ноября, 22.00, «Гастон Жерар»
- Голы:
- 0:1 – 58 Рафинья, 1:1 – 70 Саммаритано, 2:1 – 82 Шуйар.
-
Дижон –
Гомис, Шафик, Манга, Лотоа, Альфонс, Ндонг, Луаодис (Саммаритано, 60), Амальфитано, Матеус Перейра (Балде, 68), Тавареш, Шуйар (Бальмон, 90).
-
Ренн –
Менди, Траоре, Да Сильва, Ньяньон, Морель, Рафинья (Те, 59), Гренье, Желен (Леа Силики, 76), Юну (Сьебатшо, 86), Дель Кастийо, Ньянг.
- Дата проведения
- 23 ноября, 22.00, «Стад Раймон Копа»
- Гол:
- 1:0 – 67 Мангани.
-
Анжер –
Бютель, Бамба, Траоре, Тома, Аит-Нури (Пелленар, 58), Сантамария, Перейра Лаже, Бобишон (Капель, 80), Мангани, Нинга (Тиуб, 58), Алиуи.
-
Ним –
Бернардони, Алакуш, Бриансон, Мартинес, Паки (Дульевич, 87), Ферхат, Валль, Фомба (До, 61), Филиппото, Рипар, Денкей (Стояновски, 72).
- Дата проведения
- 23 ноября, 22.00, «Стад Сен-Симфорьен»
-
Метц –
Укиджа, Сантонз, Бойе, Фофана, Юдоль, Маига (Булая, 76), Ндорам (Сунзу, 15), Ангбан, Траоре, Диалло, Нгетте (Амброз, 80).
-
Реймс –
Райкович, Фоке, Дисаси, Абдельхамид, Камара, Ромао, Шавалерен, Уден (Нкада, 82), Кафаро, Думбия (Кутеса, 73), Диа (Донис, 69).
- Удаление:
- Кафаро (90).
- Дата проведения
- 23 ноября, 22.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
-
Брест –
Ларсоннер, Фоссурье, Кастеллетто, Бен, Перро, Диалло, Мбок, Отре (Маньетти, 90), Кардона (Нгома, 87), Грансир (Менди, 56), Шарбонье.
-
Нант –
Лафон, Аппиа, Базила, Ваге, Траоре, Крхин (Бамба, 81), Туре, Блас, Луза, Саймон (Мутуссами, 90), Кулибали.
- Дата проведения
- 23 ноября, 22.00, «Ликорн»
-
Амьен –
Гюртнер, Жалле, Шеджу, Дибасси, Алеэсами, Ньяоре, Блен (Бодмер, 63), Аколо (Монкондюи, 59), Мендоса, Какута, Гирасси (Отеро, 70).
-
Страсбур –
Зельс, Лала, Симакан, Митрович, Каси (Кароль, 85), Джику, Сиссоко, Фофана, Томассон, Мотиба (Да Кошта, 75), Ажорк (Белльгард, 81).
- Удаление:
- Шеджу (82).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.