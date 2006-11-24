Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Бордо», «Марсель» против «Тулузы»

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В стартовом матче 14-го тура Лиги 1 «ПСЖ» победил «Лилль» (2:0). В субботу «Лион» обыграл «Ниццу» (2:1).

В воскресенье «Бордо» принимает «Монако» российского хавбека Александра Головина.

Чемпионат Франции

14-й тур

Бордо – Монако 1:1 (перерыв)
Дата проведения
24 ноября, 17.00, «Матмют Атлантик»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 15 Слимани, 1:1 – 29 Пабло.
БордоКостиль, Кватенг, Бенито, Пабло, Тчуамени, Жонатан Кафу, Башич, Калу, Маджа, Хван Ый Чжо, де Превиль.
МонакоЛекомт, Марипан, Жемерсон, Бадиашиле, Хенрихс, Головин, Бакайоко, Жил Диаш, Желсон Мартинш, Слимани, Бен-Йеддер.
Предупреждения:
Тчуамени (7), Бенито (23), Башич (28), Бакайоко (37).

 

Сент-Этьен – Монпелье
Дата проведения
24 ноября, 19.00, «Жоффруа-Гишар»
превью матча онлайн статистика

 

Тулуза – Марсель
Дата проведения
24 ноября, 23.00, «Стадиум де Тулуз»
превью матча онлайн статистика

ПСЖ – Лилль 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
22 ноября, 22.45, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 17 Икарди, 2:0 – 31 Ди Мария.
ПСЖНавас, Менье (Дагба, 65), Тиаго Силва, Кимпембе, Бернат, Гуйе, Маркиньос, Дракслер, Ди Мария, Икарди (Кавани, 78), Неймар (Мбаппе, 65).
ЛилльМеньян, Челик, Тиагу Джало, Фонте, Габриэл, Рейнилду, Андре (Языджи, 78), Сумаре, Шека (Саншеш, 61), Иконе (Реми, 70), Луис Араужо.
Предупреждения:
Кимпембе (20), Менье (30).

 

Лион – Ницца 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
23 ноября, 19.30, «Групама Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 10 Рен-Аделаид, 2:0 – 28, пенальти Дембеле, 2:1 – 78 Дольберг.
ЛионАнтони Лопеш, Дюбуа, Андерсен, Денайер, Марсал, Тиаго Мендес, Тузар, Траоре (Корне, 71), Терье (Рафаэл, 79), Рен-Аделаид (Коне, 37), Дембеле.
НиццаБенитес, Бюрне, Эрей (Сарр, 46), Данте, Нсоки, Будауи (Лусамба, 79), Сипрьен, Ле-Мелу, Ганаго (Маолида, 61), Унас, Дольберг.
Предупреждения:
Рен-Аделаид (33), Данте (56), Бюрне (65), Унас (90), Тиаго Мендес (90).
Удаления:
Марсал (34), Бюрне (86).

 

Дижон – Ренн 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
23 ноября, 22.00, «Гастон Жерар»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 58 Рафинья, 1:1 – 70 Саммаритано, 2:1 – 82 Шуйар.
ДижонГомис, Шафик, Манга, Лотоа, Альфонс, Ндонг, Луаодис (Саммаритано, 60), Амальфитано, Матеус Перейра (Балде, 68), Тавареш, Шуйар (Бальмон, 90).
РеннМенди, Траоре, Да Сильва, Ньяньон, Морель, Рафинья (Те, 59), Гренье, Желен (Леа Силики, 76), Юну (Сьебатшо, 86), Дель Кастийо, Ньянг.
Предупреждения:
Юну (20), Траоре (62), Ндонг (67).

 

Анжер – Ним 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
23 ноября, 22.00, «Стад Раймон Копа»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 67 Мангани.
АнжерБютель, Бамба, Траоре, Тома, Аит-Нури (Пелленар, 58), Сантамария, Перейра Лаже, Бобишон (Капель, 80), Мангани, Нинга (Тиуб, 58), Алиуи.
НимБернардони, Алакуш, Бриансон, Мартинес, Паки (Дульевич, 87), Ферхат, Валль, Фомба (До, 61), Филиппото, Рипар, Денкей (Стояновски, 72).
Предупреждения:
Фомба (34), Бамба (45), Пелленар (69).

 

Метц – Реймс 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
23 ноября, 22.00, «Стад Сен-Симфорьен»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 7 Дисаси, 1:1 – 47 Траоре.
МетцУкиджа, Сантонз, Бойе, Фофана, Юдоль, Маига (Булая, 76), Ндорам (Сунзу, 15), Ангбан, Траоре, Диалло, Нгетте (Амброз, 80).
РеймсРайкович, Фоке, Дисаси, Абдельхамид, Камара, Ромао, Шавалерен, Уден (Нкада, 82), Кафаро, Думбия (Кутеса, 73), Диа (Донис, 69).
Предупреждения:
Бойе (13), Кафаро (42), Диалло (90).
Удаление:
Кафаро (90).

 

Брест – Нант 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
23 ноября, 22.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 31 Кулибали, 1:1 – 68 Кардона.
БрестЛарсоннер, Фоссурье, Кастеллетто, Бен, Перро, Диалло, Мбок, Отре (Маньетти, 90), Кардона (Нгома, 87), Грансир (Менди, 56), Шарбонье.
НантЛафон, Аппиа, Базила, Ваге, Траоре, Крхин (Бамба, 81), Туре, Блас, Луза, Саймон (Мутуссами, 90), Кулибали.
Предупреждения:
Базила (7), Бен (18), Шарбонье (40).

 

Амьен – Страсбур 0:4 (0:1, 0:3)
Дата проведения
23 ноября, 22.00, «Ликорн»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 43 Каси, 0:2 – 56 Ажорк, 0:3 – 72 Томассон, 0:4 – 76 Да Кошта.
АмьенГюртнер, Жалле, Шеджу, Дибасси, Алеэсами, Ньяоре, Блен (Бодмер, 63), Аколо (Монкондюи, 59), Мендоса, Какута, Гирасси (Отеро, 70).
СтрасбурЗельс, Лала, Симакан, Митрович, Каси (Кароль, 85), Джику, Сиссоко, Фофана, Томассон, Мотиба (Да Кошта, 75), Ажорк (Белльгард, 81).
Предупреждения:
Шеджу (70), Симакан (78).
Удаление:
Шеджу (82).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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