Павлюченко – лучший форвард в истории сборной России по версии пользователей Sports.ru

Теги Артем Дзюба Роман Павлюченко Владимир Бесчастных Дмитрий Булыкин Александр Кержаков Сборная России по футболу рейтинги Sports.ru Александр Кокорин натив Футбол

Пользователи Sports.ru выбрали лучшего нападающего в истории сборной России.

28% участников опроса проголосовали за бывшего игрока «Спартака» и «Тоттенхэма» Романа Павлюченко.

27% набрал экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков.

14% участников отдали голос за нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

12% выбрали экс-игрока «Спартака» и «Расинга» Владимира Бесчастных.

3% проголосовали за игрока «Зенита» Александра Кокорина, 2% - за бывшего форварда «Локомотива» и «Динамо» Дмитрия Булыкина.

Еще 14% участников опроса выбрали вариант «кто-то другой».

Лучший форвард в истории сборной: Дзюба, Павлюченко или вообще Кокорин? Батл авторов Sports.ru

 

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