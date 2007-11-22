Павлюченко – лучший форвард в истории сборной России по версии пользователей Sports.ru

Пользователи Sports.ru выбрали лучшего нападающего в истории сборной России.
28% участников опроса проголосовали за бывшего игрока «Спартака» и «Тоттенхэма» Романа Павлюченко.
27% набрал экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков.
14% участников отдали голос за нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.
12% выбрали экс-игрока «Спартака» и «Расинга» Владимира Бесчастных.
3% проголосовали за игрока «Зенита» Александра Кокорина, 2% - за бывшего форварда «Локомотива» и «Динамо» Дмитрия Булыкина.
Еще 14% участников опроса выбрали вариант «кто-то другой».
Лучший форвард в истории сборной: Дзюба, Павлюченко или вообще Кокорин? Батл авторов Sports.ru