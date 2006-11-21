Роберто Манчини: «Португалия в 3-й корзине – это нелогично. Она среди лучших в Европе и действующий чемпион»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в преддверии жеребьевки финального турнира высказался по поводу того, что «скуадре адзурре» может достаться национальная команда Португалии.

«Португалия в третьей корзине – это нелогично. Она среди лучших в Европе и действующий чемпион.

Но жеребьевка опирается на результаты отборочного турнира, есть [только] шесть сеяных, поэтому некоторые сборные попали во вторую и третью корзины», – сказал Манчини.

Жеребьевка чемпионата Европы пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Россия и Франция во второй корзине при жеребьевке Евро-2020, Португалия – в третьей