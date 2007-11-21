Бывший тренер сборной Испании Роберт Морено прокомментировал свой уход с занимаемого поста.

«После всего произошедшего в последние дни я хочу сделать заявление, чтобы поблагодарить за поддержку, полученную за время работы со сборной, и объявить об уходе с должности тренера национальной команды.

Столкнувшись с экстремальной ситуацией, мне пришлось взять на себя руководство сборной Испании. Мы выполнили поставленную задачу – вышли на Евро с комфортным преимуществом. Я бы хотел, чтобы такие ситуации никогда не возникали, мы бы все равно прошли квалификацию.

Если возвращаться к обсуждениям последних дней, это приведет к продолжению упреков и оправданий от каждой из сторон. Я не буду этого делать. Не вижу никакого смысла.

Моя совесть чиста. Невозможно угодить всем, но я уважаю любые мнения. Всегда утверждал, что я человек своего слова, и если Луис Энрике решит вернуться, то у него не будет препятствий. Я сделал так, хотя это означало мой уход. Я желаю ему всего наилучшего, потому что его радости – это наши радости», – сказал Морено.

Луис Энрике вернулся в сборную Испании. Он ушел летом после смерти дочери