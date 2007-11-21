УЕФА открыл дисциплинарное дело против Королевской бельгийской футбольной ассоциации из-за нарушений во время отборочного матча Евро-2020 с Россией (4:1).

Одно из обвинений связано с тем, что защитник Дедрик Боята во втором тайме вышел на поле в майке нападающего Миши Батшуайи и отыграл в ней 10 минут.

Также ассоциация обвиняется в позднем начале матча. УЕФА рассмотрит дело и вынесет решение 12 декабря.

Боята вышел на второй тайм в футболке Батшуайи. Заметили только через 10 минут (возможно, по подсказке комментатора «Матч ТВ»)