Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис готов применить санкции к футболистам, нарушившим его решение закрыть команду на базе.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, руководитель вместе с юристами изучает возможности наполовину снизить заработную плату игрокам.

В связи с тем, что по существующим нормам зарплата не может быть снижена более, чем на четверть, Де Лаурентис готов обратиться в суд для преодоления этого барьера.

Заодно может приостановить выплаты футболистам по имиджевым правам, поскольку считает, что их протест нанес ущерб репутации клуба как на национальном, так и на международном уровне.

Также неаполитанцы в своем твиттере сообщили, что могут наказать полузащитника Элифа Элмаза, нарушившего запрет на общение с прессой во время пребывания в сборной Северной Македонии.

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