Игроки «Наполи» отказались общаться с прессой после игры с «Зальцбургом» и не вернулись на базу. Они бунтуют против Де Лаурентиса

Главный тренер Карло Анчелотти не явился на обязательную пресс-конференцию после домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов с (1:1).

Игроки также отказались общаться с прессой и разъехались по домам, хотя должны были вернуться на базу, где до конца недели команду закрыл президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.

Отказавшись сесть в клубный автобус, футболисты бунтуют против решения Де Лаурентиса, сообщает Football Italia со ссылкой на итальянские СМИ.

Комментариев со стороны клуба пока не поступило.

Также сообщается, что игроки отказываются возвращаться на базу для подготовки к субботнему матчу Серии А с «Дженоа», и Анчелотти их поддержал.

УЕФА оштрафует «Наполи» за то, что представители команды проигнорировали журналистов.

Безвыигрышная серия неаполитанцев достигла 4 матчей.

В группе ЛЧ «Наполи» после 4 игр занимает 2-е место. После 11 туров Серии А команда идет 7-й.