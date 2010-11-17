Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль сообщил, что клуб ведет переговоры с нападающим о продлении контракта.

«Переговоры уже ведутся. Я не знаю, появятся ли новости в ближайшее время, поскольку решение зависит от игрока и его окружения. Но клуб рассчитывает, что вопрос будет закрыт как можно скорее. [О сроке контракта] будет известно после того, как все решится, но я настроен позитивно», – сказал Абидаль.

Также Абидаль рассказал о работе над соглашением хавбека .

«Мы также обсуждаем контракт с его окружением. Он молодой футболист, которого мы должны защищать. Мы должны все обсудить с его семьей и агентом», – сообщил Абидаль.

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