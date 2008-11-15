ЦСКА может не продлить контракт с Ефремовым. У него разрыв связок колена («Чемпионат»)

, вероятно, не будет продлевать контракт с полузащитником , сообщает «Чемпионат».

Срок контракта 24-летнего футболиста истекает зимой. Россиянин продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразных связок правого колена. Травму Ефремов получил в матче 6-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) в августе. Сообщалось, что восстановление игрока займет шесть-семь месяцев.

Ефремов выступает за ЦСКА с 2013 года. В текущем сезоне РПЛ он провел два матча и не отметился результативными действиями.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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