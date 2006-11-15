Президент Григорий Иванов заявил, что глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров не сможет исправить ошибки до конца года.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что Егорову дали время до конца года, чтобы повысить качество судейства и снизить количество ошибок.

«За три тура нельзя решить все проблемы. Человек не решал их в течение 1,5 года на своей должности, а тут меньше месяца дано, это смешно, мне кажется.

Бывает, что у человека не получилось, так нужно встать и признать это, тебя же за это уважать будут. Если у нас в клубе футболисты встанут и скажут мне, что я их не устраиваю, то я отойду в сторону – я не смогу работать в клубе без доверия игроков.

Есть команды, которые страдают от судейского произвола. Понятно, что Александр Валерьевич [Дюков] у всех начальник, но зачем ему такое сейчас говорить, учитывая тот факт, что все клубы выразили недоверие работой Егорова», – добавил Иванов.

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