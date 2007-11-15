Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал решение начать перенесенный матч с «Барселоной» 18 декабря в 20:00 по местному времени (22:00 по московскому).

«В конечном итоге это на руку «Барселоне». [Перед класико] Мы с «Барсой» должны играть в один день и иметь одинаковое количество времени на отдых.

Как бы там ни было, мы будем готовы и собираемся выиграть этот матч», – сказал Рамос.

На подготовку к класико у мадридского клуба будет на 29 часов меньше. В 17-м туре «Реал» встречается на выезде с «Валенсией» 15 декабря в 21:00, а каталонцы играют в гостях 14 декабря с «Сосьедадом» в 16:00, сообщает Marca.

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