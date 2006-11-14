Вратарь Тибо Куртуа рассказал о своей форме и о реакции на критику.

«Учитывая мой талант и нынешнюю форму, я уверен в том, что я среди лучших. Именно поэтому меня критикуют. Я пропустил только семь голов в , с моей формой все в порядке.

Я не читаю газет. Как профессионал, обращаешь внимание только на то, что говорят тренер, одноклубники и те, кто знает, что значит быть вратарем.

Критиковать кого-то за то, что он пропустил гол, очень легко, но я оставался спокойным и делал свою работу на тренировках.

Я никогда не сомневался в своих способностях. Потерять уверенность в себе было бы самой большой ошибкой, которую я мог совершить. После этого может быть только хуже.

В таких клубах, как «Реал», всегда есть давление, и это для меня не проблема. В «Челси», «Атлетико» и теперь в «Реале» приходится добиваться своего», – заявил Куртуа.

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