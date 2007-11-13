Бывший главный тренер «Локомотива» Славолюб Муслин ответил на слова экс-нападающего Исо Каньенды, заявившего, что ему предлагали заплатить деньги за право остаться в команде.

«Когда я был в «Локомотиве», Каньенда там не играл. Я пришел в январе 2006 года, этого человека там не было.

Никогда в жизни не видел Каньенду, зачем он рассказывает такие вещи, я не понимаю. Кроме того я даже не знал, что он когда-то играл в «Локомотиве». Когда я ушел из клуба, я тоже не слышал об этом игроке.

Зачем мне это вообще? В «Локомотиве» у меня была зарплата 100 000 долларов в месяц, а я буду просить у игрока 2500 долларов?» — сказал Муслин.

Исо Каньенда: «Муслин сказал: «Если хочешь остаться в «Локомотиве», надо платить деньги»

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