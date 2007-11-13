Капитан «Айнтрахта» Абраам дисквалифицирован на 7 недель за атаку тренера «Фрайбурга» Штрайха

Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия дисквалификации Фрайбург Давид Абраам Кристиан Штрайх Футбол

Капитан «Айнтрахта» Давид Абраам получил длительную дисквалификацию за атаку тренера «Фрайбурга» Кристиана Штрайха в матче 11-го тура Бундеслиги  (0:1).

33-летний аргентинец дисквалифицирован на семь недель, до 29 декабря. Таким образом, он сможет выйти на поле только в 2020 году.

Напомним, в добавленное время Абраам, бежавший за ушедшим в аут мячом, сбил с ног что-то крикнувшего ему Штрайха.

За тренера вступились игроки «Фрайбурга», после чего началась массовая потасовка.

Абраам также заплатит штраф – 25 000 евро. «Айнтрахт» выступил против вердикта и попросил дать игроку возможность выступить во время слушания по делу в спортивном суде Немецкого футбольного союза.

«Айнтрахта» до конца года в чемпионате Германии сыграет с «Вольфсбургом», «Майнцем», «Гертой», «Шальке», «Кельном» и «Падерборном». Абраам пропустит эти матчи.

Фото: скриншоты трансляции beIN Sports

Вспышка ярости в Бундеслиге: капитан «Айнтрахта» снес тренера соперника. Игроку мстила вся скамейка

Собери команду в первой в истории фентези-лиге по Dota 2 и выиграй iPhone 11, клавиатуру, игровую мышь и многое другое!

 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья