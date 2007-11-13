Талалаев о 0:2 с «Ротором»: «Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли в РПЛ»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался относительно поражения в матче 23-го тура ФНЛ с (0:2).

«Соперник выиграл 0:2. Хочется поздравить «Ротор» с выходом в РПЛ. Ибо, если в судействе ничего не изменится, то они уже вышли. Что мы играли в гостях, что здесь: очень сложно противостоять, когда идет такое противодействие. Мне сложно вспомнить и упрекнуть своих игроков в чем-то. Моментов у наших ворот почти не было. У меня есть претензии к игрокам атаки, как и после ряда матчей, в которых мы не сыграли на результат, потому что с пяти метров надо забивать.

Что касается борьбы, здесь все понятно, когда тебе свистят 30 с лишним фолов, а сопернику 15, то очень сложно что-то противопоставить. При этом мы достаточно качественно играли, создавали моменты у чужих ворот, но не забили.

За первый тайм я ребят поблагодарил. Во втором есть претензии к игрокам, которые вышли на замену, и я их высказал откровенно и здесь могу это подтвердить. Свежие игроки выходят, чтобы активизировать игру в атаке. Активизация подразумевает интенсивность действий и количество создаваемых моментов. Моменты мы создаем, но не забиваем. Если ты не забиваешь – ты проигрываешь. Логика проста. Проиграть в два мяча, впервые в чемпионате, именно команде, которая больше ничего не создала у наших ворот. Возможно, я что-то пропустил из-за эмоций, но я не могу этого вспомнить. Обидно, что также выкосили всех людей, у которых было по три карточки.

На мой взгляд, «Ротор» и основные претенденты на выход в премьер-лигу. Мы уже готовимся к «Чертаново», они сейчас ведут 2:1. Мы посмотрели три их игры. Мы сыграем без трех игроков основы. То, что будем биться до конца – в этом сомнения нет. Забьем или не забьем? Это будет зависеть от того, насколько пацаны скинут с себя психологическую скромность и реализуют свои моменты. Едем зализывать раны», – сказал Талалаев.

Матч «Химки» – «Ротор» судила бригада Анатолия Жабченко.

После 23 туров ФНЛ «Химки» набрали 46 очков и занимают 3-е место.

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