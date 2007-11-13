Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль высказался о соперничестве с .

«Не буду врать – я бы предпочел, чтобы «Барселона» не прошла дальше в Лиге чемпионов. Они – претенденты на победу в Лиге чемпионов, наш главный соперник.

Мы не будем притворяться. Я всегда предпочту, чтобы они проигрывали в , а также в Лиге чемпионов.

У них фантастический состав, они претендуют на победу. Чем больше сильных соперников вылетит, тем лучше для нас», – заявил Карвахаль.

После 4 туров Лиги чемпионов «Барселона» идет на 1-м месте в группе F, набрав 8 очков.

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