«Зенит» интересуется хавбеком «Палмейрас» Скарпой, главный претендент – «Спортинг»

Полузащитник «Палмейрас» Густаво Скарпа попал в сферу интересов , сообщает журналистка бразильской радиостанции Rádio Jovem Pira Присцила Лорензони.

Клуб из Санкт-Петербурга может сделать предложение о трансфере 25-летнего бразильца до конца года.

При этом главным претендентом на Скарпу является «Спортинг».

«Зенит» уже проявлял интерес к Скарпе в 2016 году. Тогда сообщалось, что клуб был готов заплатить 10,5 млн евро.

Статистику Скарпы можно изучить здесь.

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