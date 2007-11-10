Трент о 1-м голе «Ливерпуля»: «Мяч коснулся моей руки, но сначала он попал в руку Бернарду Силвы»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Майкл Оливер видеоповторы Бернарду Силва Трент Александер-Арнолд Футбол

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд оценил спорный эпизод матча 12-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (3:1), где он сыграл рукой в голевой атаке своей команды.

«Очевидно, что есть ВАР. Я думаю, что мяч коснулся моей руки, но мне кажется, что сначала он попал в руку Бернарду Силвы. Нужно продолжать играть. Они жаловались, но Фабиньо нанес прекрасный удар, и мы повели со счетом 1:0», – сказал англичанин.

На матче работала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. 

Судьи правильно засчитали оба мяча «Ливерпуля». До игры рукой Трента мяч попал в руку Бернарду, Салах не был в офсайде

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья