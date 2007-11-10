Защитник Трент Александер-Арнолд оценил спорный эпизод матча 12-го тура АПЛ с (3:1), где он сыграл рукой в голевой атаке своей команды.

«Очевидно, что есть ВАР. Я думаю, что мяч коснулся моей руки, но мне кажется, что сначала он попал в руку . Нужно продолжать играть. Они жаловались, но Фабиньо нанес прекрасный удар, и мы повели со счетом 1:0», – сказал англичанин.

На матче работала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

Судьи правильно засчитали оба мяча «Ливерпуля». До игры рукой Трента мяч попал в руку Бернарду, Салах не был в офсайде