Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд оценил спорный эпизод матча 12-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (3:1), где он сыграл рукой в голевой атаке своей команды.
«Очевидно, что есть ВАР. Я думаю, что мяч коснулся моей руки, но мне кажется, что сначала он попал в руку Бернарду Силвы. Нужно продолжать играть. Они жаловались, но Фабиньо нанес прекрасный удар, и мы повели со счетом 1:0», – сказал англичанин.
На матче работала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.
Судьи правильно засчитали оба мяча «Ливерпуля». До игры рукой Трента мяч попал в руку Бернарду, Салах не был в офсайде