Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу со сборной Бельгии.

– Каковы шансы сборной России в матче с Бельгией?

– Наконец-то прозвучал правильный вопрос! Давайте отвечу так: шансы пока оценивать не будем, потому что сначала надо правильно оценить возможности. Для этого мы сюда и приехали. Играем дома с топ-командой. Знаем, что могут они, понимаем, что можем мы. Главное – грамотно подготовиться.

– Что беспокоит главного тренера на данный момент?

– «Беспокоит» – неправильное слово. Понятно, что до сборов мы делали для себя специальные пометки, но состояние игроков подсказывает, что пометки пометками, но правильнее оценивать каждый рабочий день, – сказал Черчесов.