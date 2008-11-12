Защитник Соболь о сборной Украины: «Есть те, для кого основной язык – украинский. Но даже они переходят на русский. Так удобнее»

Защитник «Брюгге» и сборной Украины Эдуард Соболь рассказал, на каком языке предпочитают общаться в национальной команде.

– Шевченко проводит пресс-конференции в основном по-русски. А на каком языке он общается с командой на тренировках, установках?

– Тоже на русском. В команде есть ребята, для которых основной язык – украинский. Но даже они переходят на русский. Так удобнее. Впрочем, для Андрея Николаевича этот момент – непринципиальный.

– А для игроков? Известно же, что многие в сборной Украины занимают активную политическую позицию.

– И что в этом плохого? Мы свободные граждане своей страны. Каждый из нас имеет право на любую позицию. Каждый в той или иной степени интересуется политикой. Хотя лично мне хотелось бы, чтобы она была как можно дальше от спорта, – сказал Соболь.