Гюндоган о Месси: «Это главная звезда моего поколения и лучший игрок в истории футбола»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о форварде «Барселоны» .

«Месси – лучший игрок в мире. Он обладает уникальными качествами. У него есть талант, который ему удается всегда демонстрировать на поле.

Месси всегда инстинктивно принимает правильные решения. Он отлично использует свою скорость против соперников, а также имеет прекрасное завершение. В конце концов, никто не имеет столь много качеств, как Месси.

Это главная звезда моего поколения и лучший футболист в истории футбола. Надеюсь, сможем смотреть на его игру еще несколько лет», – сказал Гюндоган.