«Локомотив» интересуется Соболевым, Семин хочет Комличенко («Бизнес Online»)

Форвард Александр Соболев привлек внимание очередного клуба.

Вслед за московским «Динамо» 22-летним игроком заинтересовался , сообщает «Бизнес Online».

При этом главный тренер железнодорожников Юрий Семин предлагает другого кандидата – нападающего чешского «Млада-Болеслава» (его зарплата вдвое меньше), но руководство красно-зеленых лоббирует Соболева.

Также за футболистом следят клубы из Турции и Италии (в августе сообщалось об интересе «Лечче»). Кроме того, матчи с участием Соболева посещали скауты «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

Контракт Соболева с «Крыльями» рассчитан до декабря 2021 года. В самарском клубе он зарабатывает 2,2 млн рублей в месяц.

После 16 туров Соболев с 10 голами возглавляет гонку бомбардиров РПЛ вместе с Эльдором Шомуродовым из «Ростова».

«Динамо» интересуется лучшим бомбардиром РПЛ Соболевым, опция выкупа – 150 млн рублей