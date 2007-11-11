Экс-хавбек «Атлетико» Пантич: «Потолок «Локо» – Лига Европы. Уровень РПЛ заметно упал»

Бывший полузащитник «Атлетико», а ныне посол Ла Лиги Милинко Пантич поделился мнением о иве» и о лимите на легионеров в РПЛ.

— «Атлетико» играет в одной группе ЛЧ с «Локомотивом». Видели матч этих команд в Москве?

— Да, видел. «Локомотив» не боялся и играл в довольно симпатичный футбол, но разница в классе все же сказалась. При всем уважении к «Локо» их потолок — это Лига Европы.

То же самое касается и всех остальных российских клубов, за исключением «Зенита». Только петербургский клуб обладает составом, способным биться за выход в плей-офф. При этом средний уровень РПЛ за последние несколько лет сильно снизился.

— Чем это можно объяснить?

— В России играет много легионеров, но у вас уже нет звезд уровня Халка, Витцеля, Роберто Карлоса, Это’О… Когда эти ребята выступали в России, у вас был шанс постепенно подтянуться к топ-5, но затем российские клубы стали жить по средствам. С одной стороны, это хорошо и соответствует политике фэйр-плей УЕФА. С другой — уровень РПЛ заметно упал.

— Ваши слова подтверждает и таблица коэффициентов УЕФА. В этом году мы пропустили на 6-е место Португалию и начинаем заметно отставать от нее. Как думаете, почему так случилось?

— Португальские клубы в целом сейчас сильнее. Думаю, помимо отъезда топ-футболистов это также связано с лимитом на легионеров, который действует в чемпионате России. Понимаю, что, наверное, это было сделано под домашний ЧМ-2018. Но он закончился, и это правило надо отменять. Оно изжило себя и давно несовременно.

— В следующем году лимит в РПЛ будет изменен — не более 8 легионеров в заявке и неограниченное количество на поле.

— Это хороший сигнал. Но опять же – почему только восемь? В условном «ПСЖ», «Ювентусе» или «Реале» на поле могут вообще не появиться местные игроки, и никто не обратит на это внимание. Футбол стал международным, и разделение на своих и чужих тут уже не действует, – сказал Пантич.