«Арсенал» рассматривает Луиса Энрике как замену Эмери (El Confidencial)

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике интересен .

Спортивный директор лондонского клуба Рауль Санльеи рассматривает кандидатуру 49-летнего испанца в качестве возможной замены , сообщает журналист El Confidencial Кике Марин.

В июне Энрике покинул национальную команду по семейным обстоятельствам.

Безвыигрышная серия «Арсенала» в сезоне достигла 5 матчей. В таблице чемпионата Англии «канониры» после 12 туров идут шестыми.

«Арсенал» не планирует увольнять Эмери, руководство ему доверяет (The Athletic)