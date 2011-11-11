«Арсенал» рассматривает Луиса Энрике как замену Эмери (El Confidencial)

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике интересен «Арсеналу».
Спортивный директор лондонского клуба Рауль Санльеи рассматривает кандидатуру 49-летнего испанца в качестве возможной замены Унаи Эмери, сообщает журналист El Confidencial Кике Марин.
В июне Энрике покинул национальную команду по семейным обстоятельствам.
Безвыигрышная серия «Арсенала» в сезоне достигла 5 матчей. В таблице чемпионата Англии «канониры» после 12 туров идут шестыми.
«Арсенал» не планирует увольнять Эмери, руководство ему доверяет (The Athletic)