«Арсенал» рассматривает Луиса Энрике как замену Эмери (El Confidencial)

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Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике интересен «Арсеналу».

Спортивный директор лондонского клуба Рауль Санльеи рассматривает кандидатуру 49-летнего испанца в качестве возможной замены Унаи Эмери, сообщает журналист El Confidencial Кике Марин.

В июне Энрике покинул национальную команду по семейным обстоятельствам.

Безвыигрышная серия «Арсенала» в сезоне достигла 5 матчей. В таблице чемпионата Англии «канониры» после 12 туров идут шестыми.

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