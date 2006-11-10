Пеп Гвардиола: «Я не еду на «Энфилд» с мыслью о поражении»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о предстоящей встрече с в 12-м туре АПЛ.

«Люди за пределами клуба, люди из медиа называют нас то андердогами, то не андердогами. Я никогда не думал таким образом, никогда.

Конечно, соперник впереди на 6 очков и проводит отличный сезон, но я еду на «Энфилд» с мыслью о поражении.

У меня никогда не было таких мыслей, я всегда думаю о том, чтобы сделать что-то особенное. У нас будут шансы одержать победу.

Мы знаем, что для победы нужно сыграть первоклассно. Нужно крайне внимательно отнестись к деталям и верить в победу.

Я постараюсь объяснить игрокам, что нужно делать для победы как в психологическом смысле, так и тактическом.

Я не особо доверяю статистике в таких вопросах. Но она показывает, насколько сложно нам придется на «Энфилде». Сложно приезжать в гости и выигрывать на больших стадионах.

«Ливерпуль» – хорошая команда, что тут еще скажешь. Все и так это знают», – сказал Гвардиола в эфире Sky Sports Premier League.

Клопп и Гвардиола делают друг друга лучше. И двигают футбол вперед