Гвардиола о работе в Италии: «Почему нет, я не так уж стар»

Главный тренер Пеп Гвардиола ответил на вопрос о том, готов ли он поработать в Италии.

«Почему бы и нет. Было приятно играть там под руководством великолепного Карло Маццоне (бывший тренер «Брешии», за которую выступал Гвардиола – Sports.ru).

Я прекрасно провел время, и я люблю эту страну, но сейчас мне хорошо в Англии, это отличный чемпионат. Но, возможно, да, я не так уж стар», – сказал Гвардиола.

Также испанец опроверг слухи о том, что вел переговоры с «Ювентусом».

«У вас ошибочная информация, нужно лучше делать свою работу», – ответил он с улыбкой итальянскому журналисту.

Пеп Гвардиола: «Сколько раз повторять? Я не собираюсь в «Ювентус»