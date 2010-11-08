Гвардиола о работе в Италии: «Почему нет, я не так уж стар»

Теги Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Пеп Гвардиола Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос о том, готов ли он поработать в Италии.

«Почему бы и нет. Было приятно играть там под руководством великолепного Карло Маццоне (бывший тренер «Брешии», за которую выступал Гвардиола – Sports.ru). 

Я прекрасно провел время, и я люблю эту страну, но сейчас мне хорошо в Англии, это отличный чемпионат. Но, возможно, да, я не так уж стар», – сказал Гвардиола.

Также испанец опроверг слухи о том, что вел переговоры с «Ювентусом».

«У вас ошибочная информация, нужно лучше делать свою работу», – ответил он с улыбкой итальянскому журналисту.

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