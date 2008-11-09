Клопп о трансфере Мбаппе: «Без шансов. Не вижу клубов, которые могут купить его у «ПСЖ»

Теги ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о вероятности трансфера форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Купить игрока такого калибра трудно. Не вижу сейчас ни одного клуба, который мог бы купить Мбаппе у «ПСЖ».

Я не вижу ни одного такого клуба, вот так. И мы входим в число клубов, которые не могут сделать этого. Все просто.

Окей, со спортивной точки зрения не так много причин не подписывать его. Что за игрок!

Но, конечно, все дело в деньгах. Так что без шансов, просто никаких шансов. Извините, что убиваю интригу», — сказал Клопп.

Клопп никого не покупает, потому что «Ливерпуль» сам себя обеспечивает и не влезает в долги

😭 Мбаппе после гола изобразил слезы. Француз говорит, что просто вспомнил шутку друзей

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