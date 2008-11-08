Доменико Тедеско: «Подзабыл про лимит, в остальном память не подводит. Знаю, где работаю, как зовут меня и футболистов»

Главный тренер Доменико Тедеско рассказал о ситуации в матче с «Арсеналом».

После травмы защитника планировал выпустить на замену Алекса Крала, однако это нарушило бы лимит на легионеров. В итоге Тедеско принял решение выпустить Наиля Умярова.

— После матча с «Арсеналом» вы сказали, что чуть не ошиблись с лимитом. На пресс-конференции до игры удивились дисквалификации Бакаева. Теперь болельщики волнуются, можете ли вы еще что-то забыть. Насколько внимательно вы изучили регламент?

— Да, это правда, я подзабыл про лимит, хотя знал про него — просто в Германии такого правила нет. Что касается Бакаева, то я знал про его дисквалификацию, просто не совсем понял суть вопроса тогда.

В остальном память меня не подводит — я знаю, где я работаю, как меня зовут, как зовут всех моих футболистов. Надеюсь, что и через 30 лет память не будет меня подводить, – сказал Тедеско.

Кутепов получил травму в матче с «Арсеналом». Тедеско хотел выпустить Крала, но ему подсказали, что это нарушает лимит