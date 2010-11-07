Гвардиола про 1:1 с «Аталантой»: «Мы пропустили лишь один от тех, кто забивает больше всех в Италии»

Теги Аталанта Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Эдерсон Мораес Габриэл Жезус Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о матче Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:1).

– Футбол – это эмоции. На последней минуте первого тайма забивай второй гол, и... (Габриэл Жезус не реализовал пенальти – прим. Sports.ru).

А во втором тайме мы уже не делали тех правильных вещей, что были у нас до перерыва. Но это нормально, иногда случается.

Однако в матче с командой, которая забивает больше всех в Италии, мы пропустили лишь один гол, потом был штрафной Малиновского с Уокером на воротах и один навес на дальнюю штангу.

В этом турнире нужно всегда забивать, когда имеешь моменты. Мы провели хороший первый тайм. Спросите у итальянских команд, как тяжело играть с «Аталантой». Так вот, в первом тайме мы были очень хороши, а затем нам пришлось пострадать.

- Травма Эдерсона не позволит ему сыграть с «Ливерпулем» в воскресенье?

– Прямо сейчас я этого не знаю.

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