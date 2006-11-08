Глава МЛС: «Ибрагимович переходит в «Милан»

Комиссионер МЛС Дон Гарбер заявил, что форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» вернется в «Милан».

38-летний швед выступал за итальянский клуб с 2010 по 2012 год. Его контракт с «Гэлакси» рассчитан до 31 декабря 2019-го.

«Златан – интересный персонаж. С ним не соскучишься, он увлекает. Нам нужны такие наводящие шорох парни, каким в свое время был Бекхэм. Златану 38, он переходит в , в один из топ-клубов мира.

За последние два года он едва не побил рекорды по голам, за ним интересно следить как на поле, так и за его пределами. Он не дает скучать, и я хотел бы, чтобы он вернулся. Но это уже зависит от «Гэлакси».

Я наслаждался моментами с участием Златана, особенно когда в беседе со мной он говорил о себе в третьем лице», – сказал Гарбер.