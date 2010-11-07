Клопп о матче с «Ман Сити»: «Весь мир будет наблюдать за этой игрой. Я бы 100% посмотрел»

Главный тренер Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча АПЛ с .

«Мы хотим победить, и мы попытаемся сделать все, чтобы так и произошло. После этого мы оценим ситуацию и используем ее. Если ситуация станет лучше или хуже, что ж, пусть так. Сезон от этого не закончится.

Но мы понимаем, что это большая игра. Весь мир будет смотреть этот матч, я бы 100% посмотрел, все, кого я знаю, будут смотреть, так что это очень значимая игра . Я с нетерпением жду этого», – сказал Клопп.

Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 10 ноября. Начало – в 19:30.