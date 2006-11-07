Венгер об Азаре: «Если лошади, весящей 500 кг, добавить пару лишних килограммов, она проиграет гонку»

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о физической форме хавбека «Реала» .

«Он не похож на того, кого может сломать атмосфера в , но я не знаю его достаточно хорошо, чтобы оценивать это.

Думаю, дело в физической форме. Он слишком тяжел. Если лошади, весящей 500 килограммов, добавить пару лишних килограммов, она проиграет гонку, этого будет достаточно.

Мы еще не видели того Азара, которого мы знаем по выступлениям в Англии. После травмы он все еще не восстановился физически. Все выглядит так, будто сейчас у него нет уверенности, что была в «Челси», – сказал Венгер.