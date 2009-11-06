Генеральный директор Александр Медведев заявил, что перед клубом все еще стоит задача выхода из группы Лиги чемпионов.

«Для нас ничего не потеряно. У нас еще две игры в Лиге чемпионов, одна из них домашняя. Самая принципиальная встреча – с «Лионом». Мы можем выйти со второго места и сохраняем все шансы на плей-офф Лиги чемпионов, но для этого нужно постараться.

Все говорили о том, что группа достаточно равная и любая команда может победить. Из этого поражения сделаны выводы. «Зенит» будет играть сильнее, агрессивнее и быстрее.

Никаких корректировок у нас не было и, надеюсь, не будет. У нас все так же стоит задача выхода из группы», — сказал Медведев.

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