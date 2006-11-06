Клопп о календаре: «Никто не знает, как решить эту ситуацию. Об этом нужно думать до начала турнира»

Главный тренер Юрген Клопп высказался о том, как команда проведет матч Кубка лиги за сутки до игры на клубном чемпионате мира.

«Мы еще не знаем, как это будет происходить. У нас есть идеи, но пока об этом рано говорить. Мы должны были принять решение и мы сделали это, потому что альтернативные решения лишь добавили бы больше проблем.

Хотим ли мы проблем с ФИФА? Я так не думаю. Хотим ли мы проблем с АПЛ? Вероятно, нет. Мы уважаем соревнования.

Выглядит так, будто бы мы не хотим играть в Кубке лиги, но это не так. Что мне не нравится в этом турнире, так это двухматчевые полуфиналы. Этого я не понимаю, это мне не нравится. В остальном это хороший турнир.

На клубном чемпионате мира играют только в случае победы в Лиге чемпионов, а такое не случается 5 миллионов раз в жизни, так что воспользуемся этой возможностью.

Сейчас возникла ситуация, и никто не знает, как ее решить. Считаю, что о таких вещах нужно думать до начала турнира. Нельзя просто рассчитывать на то, что кто-то вылетит и все будет в порядке. Может быть, это и есть причина, почему команды вылетают из турнира, потому что никто не знает, как все работает.

В случае с «Арсеналом» мы пытались это игнорировать. Парни просто хотели играть в футбол и поэтому вышли в следующий раунд, но до игры было ясно, что будет непросто», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» реально сыграет двумя составами за сутки: 17 декабря – в Кубке лиги, 18-го – в Катаре на клубном ЧМ. Абсурд!