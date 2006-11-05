Станислав Черчесов: «Соболев и Ахметов не до конца проявили себя в РПЛ после прошлого вызова»

Теги ЦСКА Локомотив Крылья Советов Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Уфа Рифат Жемалетдинов Ильзат Ахметов Даниил Фомин Александр Соболев Р-Спорт Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал отсутствие в составе сборной форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева и полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова. 

– Станислав Саламович, как правило, в состав национальной команды вы вызываете трех нападающих. Сейчас вызвали двух. Почему так?

– Мы смотрим, как кто себя проявляет в чемпионате. Федор Смолов травмирован – его нет. Федор Чалов сейчас играет за молодежную сборную.

Александр Соболев после прошлого вызова проявил себя в чемпионате не до конца. Поэтому и принял такое решение.

– А чем объясняется вызов игрока «Уфы» Даниила Фомина?

– Футболист «молодежки» прошлого созыва, в этом году с первых туров выступает за «Уфу». Я видел его на сборе клуба в Австрии, он играет стабильно, решили посмотреть его в нашей команде.

У нас до Евро осталось два сбора, и ситуация позволяет в этот раз посмотреть как его, так и Рифата Жемалетдинова.

А вот Ильзата Ахметова сегодня не вызвали – такова ситуация.

– Почему?

– Он не проявил себя на том сборе, в чемпионате сейчас тоже выступает, проявляя себя не до конца, – сказал Черчесов.

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