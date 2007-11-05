Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с .

– В Турине команда играла в оборонительный футбол. Будете менять тактику завтра?

– Мы будем соблюдать баланс обороны и атаки. Не все зависит от нас: многое зависит и от соперника. Позволят они нам атаковать, будем пробовать атаковать.

Для нашей команды очень важно будет любое приобретенное очко. Тактические моменты до игры обсуждать — бесполезное занятие.

– Дома вам придется играть на победу, «Ювентусу» будет легче играть, чем в Турине?

– Вполне возможно, что «Ювентусу» будет легче. Но мы бы хотели наоборот сделать для них проблемы. Для нас важно каждое очко.

Ситуация простая: мы будем бороться за каждый эпизод, за каждый момент. Мы должны играть с «Юве» в сбалансированный футбол, иначе таких нападающих, которых имеет соперник, сдержать будет очень сложно.

– При выборе состава будет ли учитываться предстоящая игра с ?

– Нет, ни в коем случае. Игра с «Ювентусом» – это самое важное. Это большой ажиотаж вокруг матча. Если мы завоюем очки, это большая возможность пройти в еврокубки на этот год.

– Подводя итог, можно сказать, в чем различия выступления в прошлом году и в этом?

– Подводить итог рано, итог подводить будем в декабре. Мы стали опытнее, мы стали более стабильной командой. Второй год подряд играем в Лиге чемпионов, это громаднейший опыт, – сказал Семин.